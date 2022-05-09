У понеділок, 9 травня, близько 9.30 ранку стало відомо про вибухи в Одеській області. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Повідомляють про вибухи в Одеській області.

За даними оперативного командування "Південь", поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував 6 кораблів та 2 підводні човни із крилатими ракетами.

Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.