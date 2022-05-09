В Одеській області чутно вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У понеділок, 9 травня, близько 9.30 ранку стало відомо про вибухи в Одеській області. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.
Повідомляють про вибухи в Одеській області.
За даними оперативного командування "Південь", поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував 6 кораблів та 2 підводні човни із крилатими ракетами.
Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.
по темі
В понеділок, 9 травня, в Одесі та області зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів
В неділю, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області
В суботу, 7 травня, у Вознесенському районі пролунала низка вибухів
У суботу, 7 травня, російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області
В суботу, 7 травня, сили протиповітряної оборони збили над Одесою російський безпілотник "Форпост"