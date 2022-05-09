У бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України [ Редагувати ]
У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС України Ігор Бедзай. Про це повідомляє "Думская".
Полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня.
У 2014 році 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку.
Операцію з порятунку літаків і гелікоптерів провели під керівництвом Бедзая.
Як повідомляли "Подробиці", росіяни зосередились на знищенні аеродромів і штурмі Донбасу.
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