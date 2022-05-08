У неділю, 8 травня, російські загарбники основні зусилля зосереджували на знищенні аеродромної інфраструктури на півдні країни й Чорноморській операційній зоні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА "Байрактар", підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря.

Впродовж останньої доби ворог активізував ведення бойових дій для виходу до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

Найвірогідніше, рашисти наступатимуть на Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Новоселівку.

Ворог намагається взяти під контроль ділянку автошляху Попасна - Бахмут.

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії окупанти штурмували Олександрівку, а також за підтримки артилерії намагались закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово.

Нагадаємо, що в Лисичанську після обстрілу палає нафтопереробний завод.