Жителів Чернігівської області попередили про вибухи. Піротехніки будуть знищувати знайдені снаряди та небезпечні предмети.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що фахівці продовжують розміновувати та розчищати трасу "Київ-Чернігів". У зв'язку з цих біля села Ягідне сьогодні ввечері (після 18:00) будуть знищувати знайдені предмети. Звуки від вибухів, ймовірно, буде чутно в навколишніх населених пунктах. Жителів закликали зберігати спокій.

"Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, адже на території Чернігівщини ворожі окупанти залишили багато нерозірваних снарядів, вибухових пасток та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.