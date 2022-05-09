У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи [ Редагувати ]
Жителів Чернігівської області попередили про вибухи. Піротехніки будуть знищувати знайдені снаряди та небезпечні предмети.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Зазначається, що фахівці продовжують розміновувати та розчищати трасу "Київ-Чернігів". У зв'язку з цих біля села Ягідне сьогодні ввечері (після 18:00) будуть знищувати знайдені предмети. Звуки від вибухів, ймовірно, буде чутно в навколишніх населених пунктах. Жителів закликали зберігати спокій.
"Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, адже на території Чернігівщини ворожі окупанти залишили багато нерозірваних снарядів, вибухових пасток та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
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