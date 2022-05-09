Одеса знову піддалася ракетній атаці [ Редагувати ]
Увечері 9 травня Одеса піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Йде ракетна атака по Одесі, повідомили виданню в оперативному командуванні "Південь".
по темі
У суботу, 7 травня, російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області
У понеділок, 9 травня, близько 9.30 ранку стало відомо про вибухи в Одеській області
В понеділок, 9 травня, в Одесі та області зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів
Одеса 8 травня зазнала потужного ракетного обстрілу. Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Марченко розповів, що по території регіону впродовж дня було завдано кілька ракетних ударів. Чотири ракети вдалося збити ППО, ще одна потрапила до житлового будинку, постраждала молода дівчина
В неділю, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області