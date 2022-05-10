Почалася сімдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.

Противник проводить наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.



Не виключається можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних Сил України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Здійснив обстріл із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником уздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів ЗСУ та недопущення їх перегрупування за іншими напрямками.

У Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування певні сили та засоби протиповітряної оборони на території Білгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою запобігання просуванню підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Здійснює повітряну розвідку.

В Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижній Сєвєродонецький район Луганської області, а також Кам'янка Ясинуватського району Донецької області.

У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Продовжуються бойові дії.

У Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріл підрозділів наших військ. Підготовка до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного становища.

Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів по важливих об'єктах цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.