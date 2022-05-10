В результаті обстрілів окупантів на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над шпиталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати.