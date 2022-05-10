Захисники Маріуполя втратили зв'язок з польовим шпиталем [ Редагувати ]
Фото: t.me/polkazov
В результаті обстрілів окупантів на "Азовсталі" є поранені. Але допомогу надати їм немає можливості, бо захисники Маріуполя втратили зв’язок з польовим шпиталем.
Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.
Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над шпиталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати.
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