Прокуратура висунула підозру ще трьом росіянам за вбивства в Бучі [ Редагувати ]
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Офіс генерального прокурора України висунув ще три підозри про вбивства в Бучі. Правоохоронцям відомі особи, які жорстоко вбивали цивільних у їхніх же домівках.
Як повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, наразі правоохоронці встановили вже перших 10 військовослужбовців рф підозрюваних у катуванні та ймовірного вбивцю 4 чоловіків на вулиці Яблунській.
"А сьогодні прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру ще трьом військовослужбовцям вже відомої на весь світ своєю жорстокістю 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії Російської Федерації", - сказала Венедіктова.
Слідство встановило, що вони вдерлися до приватного будинку у Бучі та пострілами в голову вбили двох цивільних чоловіків.
Венедіктова додала, що Україна отримала важливий сигнал від міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, що Німеччина готова всіляко сприяти Україні у розслідуванні воєнних злочинів. Також подякувала Анналені Бербок за вклад німецьких прокурорів у наш спільний юридичний фронт - колеги також розпочали кримінальне провадження щодо російської агресії в Україні.
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