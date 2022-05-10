"Війна на виснаження": розвідка США заявляє про "патову ситуацію" в Україні [ Редагувати ]
У війні, яку росія розв'язала проти України, поки не перемагає жодна зі сторін. Про це на слуханнях у Сенаті заявив генерал Скотт Берієр, який очолює розвідувальне управління Міноборони США, повідомляє NowThis News.
Росіяни не виграють, та українці не виграють. Це свого роду патова ситуація.
Генерал додав, що ця "патова ситуація" є "війною на виснаження".
Однією з головних вад російської армії генерал Скотт Берієр називає брак молодшого офіцерського складу, який позначається на діях невеликих підрозділів.
На питання, чи пов'язана з цим загибель великої кількості російських генералів (за даними США, від восьми до десяти), які часом змушені "висуватися вперед, щоб переконатися, що їхні накази будуть виконані", Берієр відповів ствердно.
Під час тих самих слухань директор національної розвідки Евріл Хейнс заявила, що володимир путін не зможе встановити контроль над Донбасом, зберегти сухопутний коридор з рф до окупованого Криму, та розширити його до Придністров'я, без оголошення загальної мобілізації.
Нагадаємо, що на Харківщині від окупантів звільнили чотири населених пункти.
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