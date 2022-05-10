На Харківщині Збройні сили Укарїни звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні 10 травня.

В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Для посилення своїх військ, ворог додатково перемістив на територію Харківської області до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківщини виведені з території України в район Бєлгорода.

Водночас ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує наявні підрозділи. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.

На Ізюмському напрямку ворог готується до переходу в наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.

Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

Нагадаємо, що російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут.