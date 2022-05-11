І вже 77-й день Україна протистоїть російському агресору. Найзапекліші бої зараз точаться на Луганщині та Донеччині. Вздовж лінії фронту там цілодобово не припиняються обстріли. Окупанти гатять й по службам екстреного реагування, щоб ті не надавали допомогу мирному населенню.

Так вже третю добу рятувальники не можуть дістатися Білогорівки та Шипилового, аби звільнити з-під завалів постраждалих людей. Про останні новини з Донбасу - Євген Соломін.

І один у полі воїн! Це про ось цю жінку - лікарку Сєвєродонецької міської лікарні. В обстрілюваному з усіх боків місті вона не покидає своє робоче місце.

Напередодні у Сєвєродонецьку та Лисичанську російські загарбники знищували житлові будинки, одна з бомб влучила в будівлю поліції.

Возвращалася домой, и тут начался обстрел. Я упал. Ну на землю упал! Почувствовал боль в ноге. Насквозь. Ну насквозь осколок.

Окупанти щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк. Проте наші війська всі спроби відбивають. Озлоблені рашисти гатять по критичній інфраструктурі. Цього разу влучили в магістральний газогін. Паливо - перекрили повністю. Немає й води.

Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації:

Коммунальная техника - она, скажем повреждена, у нас на город осталась одна цистерна, на которой мы розвозим воду. Она ездит безостановочно - пока есть возможность ездить по городу. В моменты затишья она выдвигается и развозит воду.

Масовані обстріли на Луганщині вели в районі Тошківки, Нижнього, Рубіжного, Воєводівки. Через Білогорівку рашисти форсували Сіверський Донець. Проклали понтонну переправу і танком, БМП та кількома машинами рушили в Білогорівку. За кілька секунд розпочався річковий бій. Піхота почала перетворюватися на водоплаваючих орків, а потім й зовсім пішла на дно.

Частина мокрих росіян, яким вдалося вижити, вийшли на український бік Сіверського Дінця. Нині триває їх зачистка. Інших проривів окупантів на лінії фронту не було.

У тій же Білогорівці рятувальники через обстріли не можуть відновити пошукові роботи на школі та житловому будинку в Шипилівці, куди влучили бомби ще 8 травня. Під завалами можуть бути більше сімдесяти жителів цих сіл. Спроби відновити пошуки закінчилися пораненням поліцейського.

Тимчасово призупинена і евакуація з Луганщини. Через обстріли траси Лисичанськ-Лиман. Після того, як вона стане безпечною, рух знову відновлять.

А це вже Бахмут - осколок влучив у газорозподільчу трубу. На деякий час і тут газопостачання - припинили. Загалом за останню добу на Донеччині зруйновано чотири десятки об'єктів - житлові будинки, технікум...

Стерто вщент і будинки у Краматорському районі. По ньому рашисти випустили ракети.

У селищі Дробишеве ворожа ракета впала на городи пенсіонерів. Одну жінку довелося визволяти із її кухні… іншу вибуховою хвилею кинуло у підвал - звідти її вже і рятували поліцейські.

У донецькому Нью-Йорку орки знищили паровий млин Пітера Діка, збудований ще на початку минулого століття. Історична пам'ятка вціліла і в Першу, і в Другу світову війну, а російські варвари - її знищили...

Та все ж мішенню для рашистів є мирне населення. Людей на Донбасі орда вбиває з авіації, з "Градів", танків, важкої артилерії, ракетами "повітря-земля". Але частину російського війська - ЗСУ вдалося знищити у донецьких степах.

Павло Ковальчук, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Успішно відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.

А це вже робота 54-ї бригади Збройних сил України в тій же Донеччині. Колона російських окупантів рухається на підмогу оркам на лінію вогню… але не доїжджає завдяки нашим захисникам.

Уже нині наші війська на сході отримали підкріплення. Тож невдовзі варто очікувати контрнаступу та початку повернення Донбасу додому!