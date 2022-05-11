Від 24 лютого в Україні померло щонайменше 3 тисячі людей через відсутність доступу до лікування хронічних захворювань. Про це повідомив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час зустрічі з представниками 53 країн-членів у Копенгагені.

"У 40% сімей є принаймні один член, який потребує хронічного лікування, якого вони більше не можуть знайти, що, за оцінками, призвело до щонайменше 3000 передчасних смертей, яких можна було уникнути", – наголосив Клюге у промові.

Йдеться, зокрема, про такі захворювання, як ВІЛ/СНІД та рак.

ВООЗ також задокументувала близько 200 атак російської армії на заклади охорони здоров’я в Україні. Відтак на засіданні організації ухвалили резолюцію, яка може призвести до закриття регіонального офісу в росії та призупинення зустрічей в країні через розпочату нею війну в Україні.

Посланник росії Андрій Плутницький виступив проти резолюції і сказав, що він "вкрай розчарований".

Проте деякі країни натомість розкритикували заходи ВООЗ щодо обмеження росії, заявляючи, що вони недостатні.

"Закриття російського європейського центру здається зам’яким. путіну буде байдуже", – прокоментував Лоуренс Гостін, професор Джорджтаунського права у Вашингтоні, який уважно стежить за ВООЗ.