ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом [ Редагувати ]
Окупанти припинили наступальні дії та перейшли до оборони, аби уповільнити теми просування наших бійців. Українські військові звільнили село Питомник Харківської області. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.
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