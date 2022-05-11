Війська рф завдали ракетного удару по Полтавщині: перші деталі [ Редагувати ]
російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Рашисти використали стратегічну авіацію.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", - зазначив він.
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