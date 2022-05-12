По Новгород-Сіверському завдали авіаударів, є загиблі та поранені (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 12 травня російські окупанти завдали авіаудар по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Москальська мразота завдала декілька авіаударів по об'єктам критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.
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