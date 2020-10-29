Мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19 [ Редактировать ]
Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.
Об этом сообщил секретарь Новгород-Северской городского совета Юрий Лакоза, передает "Суспільне".
Бондаренко имел подтвержденный диагноз - COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.
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