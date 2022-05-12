Маріуполь готують до приєднання до Росії: названо можливу дату "референдуму" [ Редагувати ]
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Окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до росії. Є інформація про те, що він може пройти 15 травня.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, є ознаки підготовки прямої інтеграції Маріуполя до росії разом з окупованою частиною Донецької області. Очікується, що на непідконтрольні території зайдуть російські банки і виші.
"Надходить інформація про намір організації та проведення "референдуму" в Маріуполі про приєднання до росії. Вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати - продовжуємо відстежувати і фіксувати". - зазначив Андрющенко.
Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити "Маріуполь. Ростовська область".
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