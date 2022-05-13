Окупанти завдали вночі два ракетні удари по Сумській області [ Редагувати ]
В ніч на 13 травня окупанти завдали два ракетні удари по прикордонному населеному пункту у Сумській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Сьогодні вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині. Так, о 00:05 ворог з території російської федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області. Серед особового складу, попередньо, втрат немає. Інформація уточнюється.
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