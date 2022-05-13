Європейський Союз надасть Україні додаткову військову допомогу ще на 500 млн євро. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Reuters.

Я маю намір оголосити, що ми як ЄС надамо новий транш 500 мільйонів євро для надання військової підтримки Україні. Таким чином, загальна сума становитиме 2 мільярди євро.

За словами Борреля, кошти виділять з Європейського фонду миру. Допомога буде спрямована на постачання Україні важкого озброєння, зокрема танків та артилерії.

За даними Bloomberg, Німеччина та більшість європейських країн підтримують цю ініціативу.

З початку березня ЄС надав Україні допомогу на загальну суму 4 млрд євро. 20 квітня президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз загалом виділив 1,5 млрд євро як військову допомогу Україні.

Нагадаємо, що ЄС надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України розмірі 600 млн євро до 20 травня 2022 року.