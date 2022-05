Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Обговорив з ним введення ембарго на нафту росії.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті Дмитра Кулеби.

Met with my good friend EU HR/VP @JosepBorrellF today. Grateful for his proposal to provide additional EU support worth €500 million to strengthen Ukraine’s defense. On the sixth EU sanctions package, Ukraine’s position remains clear: it must include an oil embargo on Russia. pic.twitter.com/ujkC7h7a0O