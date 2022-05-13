Кулеба обговорив ембарго на нафту з Боррелем [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Обговорив з ним введення ембарго на нафту росії.
Про це повідомляється в Twitter-акаунті Дмитра Кулеби.
Met with my good friend EU HR/VP @JosepBorrellF today. Grateful for his proposal to provide additional EU support worth €500 million to strengthen Ukraine’s defense. On the sixth EU sanctions package, Ukraine’s position remains clear: it must include an oil embargo on Russia. pic.twitter.com/ujkC7h7a0O— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2022
"Зустрівся з моїм добрим другом, Жозепом Боррелем сьогодні. Вдячний за пропозицію надати додаткову підтримку ЄС у розмірі 500 млн євро для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакета санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго щодо Росії", - пише Кулеба.
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