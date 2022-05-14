На даний момент українська сторона веде переговори про евакуацію 60 осіб з "Азовсталі" в Маріуполі. Про це повідомляє "Суспільне".

В першу чергу намагаються витягнути тих, хто отримав важкі поранення.

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, переговори йдуть складно. За її словами, на території заводу знаходяться кілька сотень поранених, яких треба рятувати в першу чергу.