В Миколаєві відновлюють централізоване водопостачання [ Редагувати ]
Миколаївці знову мають воду в кранах. В місті відновлюють централізоване водопостачання. Втім про питну воду поки що не йдеться, адже вода у водогоні не відповідає державним санітарним нормам. Але митися й прати люди нарешті зможуть. Нагадаємо, воду Миколаїв бере з Херсону. Проблеми з постачанням почалися ще 12 квітня, коли обстріли пошкодили труби на окупованій території. Ремонт досі неможливий.
Які альтернативи є у міста, розташованого між двома річками? Дізнавалися наші кореспонденти.
Поки малим напором і тоненькою струйкою. Але миколаївці вже почали святкувати.
Поява водопровідної води неабияк порадувала миколаївців. Але поки - вона дійшла не до всіх. По мірі наповнення мережі вода повільно доходить до різних районів міста. Ольга згадує, як доводилося викручуватися.
Ольга Пинькова – перукар:
Не всегда была возможность постоять в очереди за техничекой водой. Мы собирали дождевую. Муж придумал установку для грубой фильтрации.
Ольга сподівається, що невдовзі її перекурня працюватиме в повну силу. Адже за останній місяць надавати послуги повноцінно було важко.
Ольга Горєлова - власниця салону краси:
Только могли стричь. Без мытья головы. Воду для технических нужд носили, наполняли бочки. Как-то выживали, но было сложно.
Але і сьогодні вода в крані придатна лише для технічного використання. Вона небезпечна і для організму, і для пральних машин та бойлерів.
Експлуатувати пошкоджений водогін Дніпро-Миколаїв, як раніше, тепер неможливо. Тому зараз використовують річку Південний Буг, на якому і стоїть місто. Але його вода набагато гіршої якості.
Інна Тимченко – екологиня:
Вона дуже мінералізована. В 12 разів перевищує за вмістом хлоридів. З чим це пов'язано. В мовах змін клімату, зарегульованості річки Південий буг через велику кількість гребель та водосховищ в умовах потепління стік річки значно зменшується.
В "Миколаївводоканалі" пояснюють - водопровідна вода нині дійсно невідповідної якості. Хоча і використовують додаткові методи очищення.
Борис Дуденко - генеральний директор КП "Миколаївводоканал":
Намагаємося її якомога краще очистити. Захлорувати, знезаразити. Та подати в централізовану систему. Поки недостатньо тієї кількості води, яку ми забираємо. Ми насичуємо систему, щоб одночасно в усьому місті з'явилася вода, але ми працюємо над цим.
Водночас "Миколаїводоканал" розробляє альтернативні джерела води. У тому числі з підземних свердловин. Та готується працювати за нових реалій.
Борис Дуденко - генеральний директор КП "Миколаївводоканал":
Ті технології, які були на підприємстві, відповідали стандартам 50-річної давнини. Зараз ми працюємо над тим, щоб змінювати технологію, щоб закуповувати нове обладнання, і вже очищати воду до тих норм, що передбачені державою.
А от коли в кранах миколаївців з'явиться питна вода - поки невідомо. Єдиний вихід для людей - користуватися безкоштовною привозною або ж купувати бутильовану.
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