Зеленський зробив заяву про загрозу голоду у світі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський розповів, що що держави світу усвідомлюють, що заблокувавши Чорне море та продовжуючи війну, росія ставить десятки країн перед загрозою цінової кризи чи голоду.
За його словами, якщо країни підтримують Україну, то вони не допустять глобального голоду.
Також він зазначив, що чим швидше закінчиться війна, тим швидше відновиться стан продовольчого ринку.
"Зараз підтримка України, перш за все зброєю, означає недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю та забезпечимо безпеку України, тим швидше відновимо нормальний стан продовольчого ринку", - сказав Зеленський.
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