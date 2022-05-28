"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту" - Зеленський [ Редагувати ]
У суботу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня.
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