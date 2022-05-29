Ердоган зателефонує Зеленському та путіну: названо дату [ Редагувати ]
Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України Володимиру Зеленському та росії володимиру путіну. Про це повідомляє Hurriyet.
Розмови заплановані на понеділок, 30 травня.
У наших серцях є надія, що ця війна між росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. У понеділок матиму телефонну розмову з українською та російською стороною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії.
по темі
Ще місяць тому голова кремля володимир путін присвоїв 64 мотострілецькій бригаді, яка попередньо причетна до звірств у Бучі, почесне найменування "гвардійська"
Вторгнення росії в Україну не змінило оборонну політику Литви
Українські військові ліквідували співробітника прес-служби Міноборони рф полковника Володимира Іванова
кремль просив Захід не постачати зброю в Україну в обмін на розблокування портів
Якщо дозволити росії перемогти у війні проти України, то весь світ буде в небезпеці
Під час засідання законодавчих зборів Приморського краю рф вибухнув скандал. Під час обговорення порядку денного член фракції Комуністичної партії Леонід Васюкевич зачитав заяву від групи депутатів до президента росії володимира путіна