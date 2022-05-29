Розділення православних людей України та Росії ніколи не вибуде. Про це заявив Патріарх Московський і всієї Русі Кирилл, реагуючи на Собор УПЦ, який проголосив самостійність від Москви через збройне вторгнення до України.

Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. <…> Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет.

Під час проповіді після літургії у Храмі Христа Спасителя він додав, що с "полным понимаем" ставиться до того, "как сегодня страдает Украинская православная церковь".

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Несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно будет хранить в сердце своем, в памяти своей, в благочестивых обычаях своих это великое наследие предков, идущее от князя Владимира до сего дня, которые завещали нам единую церковь.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убей" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.