Зеленський вперше з початку війни виїхав за межі Київщини (фото, відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку війни офіційно виїхав за межі Київської області.
Глава держави відвідав передові позиції українських військових на Харківщині та ознайомився з масштабами руйнувань у місті-мільйоннику та області.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% - звільнено від російських загарбників.
Окупанти пошкодили обстрілами 2229 багатоповерхових будинків, 225 - зруйновані повністю. У Харкові найбільше постраждали північні та східні мікрорайони міста - 30,2% від загального житлового фонду.
Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова і запропонував відмовитись від панельних будинків, натомість нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.
Нагадаємо, що на Харківщині спеціалісти ексгумують тіла загиблих і фіксують численні злочини російської армії.
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