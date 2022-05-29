Президент України Володимир Зеленський вперше з початку війни офіційно виїхав за межі Київської області.

Глава держави відвідав передові позиції українських військових на Харківщині та ознайомився з масштабами руйнувань у місті-мільйоннику та області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% - звільнено від російських загарбників.

Окупанти пошкодили обстрілами 2229 багатоповерхових будинків, 225 - зруйновані повністю. У Харкові найбільше постраждали північні та східні мікрорайони міста - 30,2% від загального житлового фонду.

Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова і запропонував відмовитись від панельних будинків, натомість нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

Нагадаємо, що на Харківщині спеціалісти ексгумують тіла загиблих і фіксують численні злочини російської армії.