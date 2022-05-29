Санкції проти росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету [ Редагувати ]
Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти росії.
Про це повідомляє в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода".
"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.
Відзначимо, до шостого пакету санкцій проти росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти.
Передбачалося, що сьогодні посли країн Євросоюзу погодять його, щоб на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.
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