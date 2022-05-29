Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти росії.

Про це повідомляє в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода".

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.

Відзначимо, до шостого пакету санкцій проти росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти.

Передбачалося, що сьогодні посли країн Євросоюзу погодять його, щоб на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.