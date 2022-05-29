У США назвали Лукашенка співучасником нападу росії на Україну [ Редагувати ]
Олександр Лукашенко є співучасником нападу російської федерації на Україну. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.
Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.
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