Олександр Лукашенко є співучасником нападу російської федерації на Україну. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.