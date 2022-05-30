Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс в ефірі марафону Save Ukraine подякував німецькою мовою народу Німеччини за підтримку України.

"Ми дякуємо Німеччині за підтримку України! "Динамо" Київ із вами! Слава Україні, разом до перемоги!", – сказав президент "біло-синіх" зі сцени в Берліні.

Нагадаємо, що ФК "Динамо" Київ виступило спонсором проведення марафону Save Ukraine.

У рамках марафону також було повідомлено, що Фонд братів Суркіс профінансує відбудову зруйнованої російським агресором амбулаторії в Гурівщиніі Бучанського району Київської області.

У рамках телемарафону Save Ukraine — #StopWar проводився збір коштів для придбання хірургічних апаратів, необхідних для проведення операцій після осколкових поранень.

Обладнання організатори телемарафону планують придбати для 12 регіонів, що розташовані поблизу ведення бойових дій, а також залучені до надання медичної допомоги пораненим і постраждалим:

Харківська область – для 2 закладів;

Дніпропетровська область – для 2 закладів;

Запорізька область – для 2 закладів;

Полтавська область – для 2 закладів;

Одеська область – для 2 закладів;

Київська область – для 2 закладів;

м. Київ – для 2 закладів;

Чернігівська область – для 1 закладу;

Сумська область – для 1 закладу;

Миколаївська область – для 1 закладу;

Черкаська область – для 1 закладу;

Кіровоградська область – для 1 закладу.

Вартість одного апарата стартує від 100 тисяч євро, а загальна вартість 19 одиниць – 1 млн 900 тисяч євро.