Президент "Динамо" Ігор Суркіс узяв участь у марафоні Save Ukraine [ Редагувати ]
Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс в ефірі марафону Save Ukraine подякував німецькою мовою народу Німеччини за підтримку України.
"Ми дякуємо Німеччині за підтримку України! "Динамо" Київ із вами! Слава Україні, разом до перемоги!", – сказав президент "біло-синіх" зі сцени в Берліні.
Нагадаємо, що ФК "Динамо" Київ виступило спонсором проведення марафону Save Ukraine.
У рамках марафону також було повідомлено, що Фонд братів Суркіс профінансує відбудову зруйнованої російським агресором амбулаторії в Гурівщиніі Бучанського району Київської області.
У рамках телемарафону Save Ukraine — #StopWar проводився збір коштів для придбання хірургічних апаратів, необхідних для проведення операцій після осколкових поранень.
Обладнання організатори телемарафону планують придбати для 12 регіонів, що розташовані поблизу ведення бойових дій, а також залучені до надання медичної допомоги пораненим і постраждалим:
- Харківська область – для 2 закладів;
- Дніпропетровська область – для 2 закладів;
- Запорізька область – для 2 закладів;
- Полтавська область – для 2 закладів;
- Одеська область – для 2 закладів;
- Київська область – для 2 закладів;
- м. Київ – для 2 закладів;
- Чернігівська область – для 1 закладу;
- Сумська область – для 1 закладу;
- Миколаївська область – для 1 закладу;
- Черкаська область – для 1 закладу;
- Кіровоградська область – для 1 закладу.
Вартість одного апарата стартує від 100 тисяч євро, а загальна вартість 19 одиниць – 1 млн 900 тисяч євро.
по темі
Уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2
З прапорами та під патріотичні пісні в Ужгороді на набережну незалежності буквально увірвалися мотоциклісти. Їх припаркувалося там так багато, що пішоходам майже не залишалося місця.
Сьогодні, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух
Наші військові відправили на той світ взвод з Пскова
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву глави МЗС росії сергія лаврова щодо "військових цілей" в Україні