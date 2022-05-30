В Миколаєві захисники вже чекають на життєво важливу посилку

Майже 100 днів героїчного опору. У війні з путінською ордою наша нескорена нація показує - на що здатні віра, прагнення волі та любов до рідної землі. Інформація про криваві злочини рашистів не лише в топі новин світових ЗМІ. Іноземці з різних куточків світу піклуються про евакуйованих жителів України.

Крім того, регулярно надсилають свою допомогу нашій армії. Так, в Ізраїлі працює гуманітарний центр для біженців, а місцеві - активно збирають кошти. Докладніше розповість Марина Михайловська.

Позаду тисячі кілометрів та декілька днів дороги. Нарешті Юрій в Україні. Він - миколаївець. Але вже багато років мешкає в Ізраїлі. Коли його батьківщину охопила війна, сидіти склавши руки не зміг. Знайшов однодумців в Києві та Тель-Авіві. І почали збирати й відправляти допомогу.

Юрій Мангер, ізраїльський волонтер:

Мы собираем средства с помощью Фейсбука. Связи, друзья, знакомые. Мы собирем раз в месяц. Когда собрали, с чемоданчиком вылетает кто-то и привозит.

У валізі - турнікети та бандажі, які використовують в ізраїльській армії. Ці засоби тактичної медицини допомагають спинити кров, вони одноразові, тож нині часто потрібні на передовій.

Олександр Хохряков, ізраїльський медик-волонтер:

Ми змогли знайти оптимальну, яка відповідає сертифікації європейського стандарту. Саме їх закупляємо. Перевіряємо на собі. Зверталися до клієнтів, які вже отримували ці турнікети та бандажі. Коли переконалися, що воно добре працює, то і купляємо і працюємо.

А в Миколаєві захисники вже чекають на життєво важливу посилку.

Оце хлопці ми зібрали для вас в Ізраїлі. Це турнікети, бандажі.

Військові хоч і запевняють, що забезпечені добре, але такому подарунку раді. Лише один такий якісний засіб може врятувати комусь життя на полі бою. Особливо бійці вражені, як активно їм допомагають звичайні люди - і в Україні, і за кордоном.

Костянтин, військовослужбовець:

Хтось зброєю на фронті, хтось передає солодощі, які теж дуже приємні серцю. А хтось з-за кордону передає цінні та потрібні речі.

З такою підтримкою, переконаний Костянтин, Україна неодмінно переможе. А він та його побратими дуже скоро повернуться додому. Тим більше, що є, заради кого жити.

Це намалювала самостоятельно моя дочка, чотири роки. Даринка.

А тим часом в Ізраілі вже оголосили новий збір. Аби придбати та невдовзі знов привезти захисникам найнеобхідніше.