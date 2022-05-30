Президенти Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили продовження переговорного процесу між Україною та росією, а також створення коридорів для вивезення зерна з України. Про це повідомила канцелярія турецького президента у Twitter.

Президент Ердоган заявив, що надає особливого значення проекту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морським шляхом.

Ердоган висловив сподівання, що Стамбул стане переговорним центром для Москви, Києва та ООН. Офіційний Київ про розмову лідерів двох країн поки нічого не повідомляв.

Раніше сьогодні, 30 травня, Ердоган говорив про мирні переговори та вивезення українського зерна з президентом росії володимиром путіним.

Господар Кремля заявив про готовність росії сприяти вивезенню зерна з українських портів у разі зняття антиросійських санкцій.