Українська армія пішла у наступ на Нову Каховку Херсонської області. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє "Сегодня".

Звільнення міста на Дніпрі може дозволити ЗСУ "розрізати" плацдарм південного російського угруповання на дві частини.

У разі успіху у наших захисників з'явиться можливість для початку звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання ворога.

Про інтенсивні бої на півдні повідомляє і оперативне командування "Південь":

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та дві - автомобільної техніки.

Нагадаємо, що напередодні українські війська під час контрнаступу звільнили населений пункт Миколаївка на Херсонщині.