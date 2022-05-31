ЗСУ пішли у наступ на Нову Каховку [ Редагувати ]
Українська армія пішла у наступ на Нову Каховку Херсонської області. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє "Сегодня".
Звільнення міста на Дніпрі може дозволити ЗСУ "розрізати" плацдарм південного російського угруповання на дві частини.
У разі успіху у наших захисників з'явиться можливість для початку звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання ворога.
Про інтенсивні бої на півдні повідомляє і оперативне командування "Південь":
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та дві - автомобільної техніки.
Нагадаємо, що напередодні українські війська під час контрнаступу звільнили населений пункт Миколаївка на Херсонщині.
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