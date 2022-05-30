На Херсонщині ЗСУ вибили окупантів з Миколаївки - Генштаб [ Редагувати ]
Українські війська під час контрнаступу звільнили населений пункт Миколаївка на Херсонщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 30 травня.
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, окупанти готуються до наступу на Слобожанському напрямку та звели до мінімуму число ракетних кораблів у Чорному морі.
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