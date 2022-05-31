росія відкрита до переговорів з Україною, готова підписати угоди, які б "привели до миру". Таку заяву зробила спікер Ради федерації Валентина Матвієнко під час візиту до Мозамбіку.

Мы подтверждаем, что мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и "гражданскую войну" на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева.

За її словами, для цього потрібна воля з двох сторін. Україна раніше вийшла із переговорного процесу, в офісі президента країни це підтверджували.

Матвієнко повторила популярну пропагандистську тезу про те, що росія пішла на вторгнення в Україну нібито через те, що "Україна вимагає стати вже ядерною державою" і "насичується величезною кількістю озброєння, включаючи наступальне".

Нагадаємо, що 17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.