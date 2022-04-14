Спікер Совфєда Матвієнко здивувалася, що Росія не виготовляє цвяхи (відео) [ Редагувати ]
Голова Ради федерації Валентина Матвієнко заявила під час засідання верхньої палати парламенту РФ, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на обсяги виробництва металу у країні.
Для мене, наприклад, було якимось відкриттям - у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну (звідки йде імпорт - ред.) - здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу.
У 2020 році цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь і Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на Фінляндію.
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