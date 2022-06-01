Гречка - це не тільки про смак, а й про користь і здоров'я!

Голова Нацбанку Кирило Шевченко прогнозує інфляцію на кінець цього року на рівні... 20-ти відсотків! Зростання інфляції вже відчувають усі. Коли бачать цифри на цінниках у магазинах. І деякі звичні продукти вже стають делікатесом. Наприклад - гречка! Чому дорожчає крупа? Ярина Марків - знає відповіді.

Ярина Марків, кореспондентка:

Літо вже завтра, а ви ще не схудли? Ось вам рецепт актуальної чудо-дієти. Беремо 98, 99, 100 крупинок ядриці. Заливаємо водою. Сіль - не додаємо. Дорого! Варимо декілька хвилин ... й вуаля! Низькокалорійна гречана ікра - готова! Смакуємо без поспіху, ретельно прожовуємо...бо ж делікатес!

Грееечка.... Улюблена каша українців й індикатор кризи! Ядриця почала зникати із полиць як сіль! Хоча на ціннику таки ядриця....То де ж уся крупа? Немов крізь землю провалилась! Експерти кажуть: винна в усьому росія.

Громовий Сергій - виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки:

2017 рік, коли росія, використовуючи елементи гібридної війни в аграрному напрямку, і саме боротьбу за гречку. Так як за борщ, вона почала перший удар, який був нанесений на гречку. Завдяки своїй демпінговій політиці вона почала експансію на український ринок і успішно її провела - й зробила економічно недоцільне вирощування гречки нашими фермерами. Завдяки демпінговим цінам своєї дешевої продукції на внутрішньому ринку.

Нашим фермерам вирощувати гречку стало невигідно, та й з інших культур - витісняли більші прибутки. Тому посівні площі сильно скоротились.

Громовий Сергій - виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки:

У 18-му році ми сіяли 80 тисяч, а в 19-му році ми вже сіяли 60 тис гектарів, тобто в три рази спало виробництво.

А зараз - ще утричі менше:

Євген Невмержицький, фінансовий експерт:

Цього року засіяно лише на 20 тисяч тон гречки, а споживає Україна мінімум 100 тисяч тон. Від 100 до 140 тисяч тон гречки.

Тому Україна вже давно більшу частину гречки імпортує. А зараз - ще й цього зробити не може.. І знов - через росію.

Євген Невмержицький, фінансовий експерт:

Цей імпорт він відбувався з території росії, білорусії і Казахстану. Відповідно до обмежень закупок в росії санкцій використовувалась схема закупівель через Казахстан, але зараз ця схема не працює. Тобто ми не закуповуємо гречку і відповідно ціни на гречку зростають.

Як пиріжки на дріжджах! Після дуууже довгих пошуків, нам таки вдалось знайти ядрицю на полицях:

І за кілограм осьо ...121 гривня. Це за 800 грам. За кілограм - 150 гривень органічна. І зелена - 139 гривень.

А ось тут - дешевший сегмент. Й полиці - пустіші.

Ще є. Але вже пустовато-пустовато. 65, 82 і ще якась була 93. Давайте зауважимо на тій, що 65 коштує, мені здається, вона не така як зазвичай. Вона подрібнена? ну... це січка! Це проділ! Тому й дешевша, да!

А ще вчора за таку ціну була крупа... Тож дешевшої за 82 гривні гречки ми не знайшли. Більше того, за словами продавця - в крайній закупкці крупа вже вартувала 90 кіло.. Й найближчим часом ядриця перетне позначку у всі сто!

- Ви запаслися гречкою? - Ні! На жаль, я не запасся, трошки є, але в таких об'ємах на півроку я не запасся.

А пані Надія - саме це й робить:

Ця ж дешевша получається? 82? То я візьму 5 кілограм, можна? - А чому так багато? А бо я діабетик і мені потрібно.

Бо гречка - це не тільки про смак, а й про користь і здоров'я!

Юлія Поворознюк, дієтологиня:

Гречка - це псевдо злак, вона містить велику кількість легкозасвоюваного білка. Корисні вітаміни дуже багато в гречці групи В....в гречці є також багато магнію, який дуже нам потрібен зараз для нервової системи і в гречці немає глютену.

То ж як від такої користі відмовитися?! Чого чекати? Коли ядриця повернеться на полиці?

Зараз завершується посівна пізніх культур і гречка - якраз одна з тих, яка підводить підсумок. 2-3 тижні у нас попереду, щоби збільшити посівні площі значно на території країни. Хотіли подякувати уряду Канади за те, що вони надали нам допомогу і насправили значну частину посівного матеріалу гречки для допомоги нашій країні. Це декілька десятків тон. Точніше 140 тон.

Тому сподіваємось на щедрий урожай... бо українці, хоч і завбачливі, та ні криза, ні цінник - не змусить їх відмовитись від гречки!