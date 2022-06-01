Загарбники відрізали людей від зв'язку, щоб змусити їх купувати сім-картки російського оператора.

Херсонщина - знову без зв'язку. Окупанти заблокували українські мобільні мережі. І змушують українців купувати сім-картки кримського оператора. Продають їх під паспорт і під наглядом автоматників. А ще обов'язкове - фото сторінок. Про примусову телефонізацію - далі.

Що нахабніша брехня, то більше в неї вірять! Рашисти й досі керуються Геббелівським принципом. У Херсоні вони заблокували Інтернет і мобільний зв'язок та влаштували жителям справжній терор гучномовцями! Окупанти розповіли, що проблеми зі зв'язком начебто влаштувала Україна.

Загарбники відрізали людей від зв'язку, щоб змусити їх купувати сім-картки російського оператора. При чому зробили це, щойно наші Збройні сили пішли у контрнаступ і вибили ворога з Миколаївки.

В Херсонском направлении вам будет очень печально и очень жарко. У нас уже сейчас подтянулось много серьезной техники от наших западных партнеров. Вы ж там чувствуете - Давыдов Брод? Все нормально? Поэтому сдавайтесь, сдавайтесь, пока не поз дно.

І, немов відчуваючи дихання смерті, рашисти скаженіють.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

Ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

Як повідомили бійці 72-ї бригади Чорних запорожців, окупанти біля села Давидів Брід підірвали міст через річку Інгулець. Ті, що "сваих не бросают", кинули роту солдат.

Інший міст - аж за 20 кілометрів, які треба перейти по нашій території, що, м'яко кажучи, для окупантів неможливо. І як результат: відступ неможливий, набої закінчуються. Натомість начальство каже: "Что-то придумаем".

Село Білогірка - одна з нинішніх мішеней російської армії.

Як і десятки інших населених пунктів Херсонщини. Мордор-апокаліпсис пронісся і Посад-Покровським, а Оскорівку - перетворив на пустку.

Житель Осокорівки:

Мою хату 9-го розбили вони, на своє день побєди: на їхнє, не на наше! І з 17 на 18-те в два часа ночі гехнуло - то вже не криші нема, не хати, вже немає нічого.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

На Херсонщині тривають бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Противник, не маючи успіхів в просуванні вперед, укріплюється на оборонних рубіжах, ховає техніку та підрозділи в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями.

А отже, ховатися - марно, попереджають українські бійці.