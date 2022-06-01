Українцям заборонять палити електронні сигарети та засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі обмеження набудуть чинності вже з 11 липня.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Лада Булах.

Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна рада України ухвалила антитютюновий закон №1978-ІХ.

Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року - це заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - зазначила Булах.

Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень вид брудного повітря.

Зокрема такими приміщеннями є: