Літній відпочинок не скасовується: школярі Кривого Рогу поїхали до Карпат [ Редагувати ]
Літній відпочинок не скасовується. У переддень Дня захисту дітей з Кривого Рогу до Карпат поїхали школярі на відпочинок. У дитячому санаторії у місті Яремче на них чекає оздоровча програма, а ще численні екскурсії. Чого очікують діти від поїздки розпитала Олена Мендалюк.
На платформі залізничного вокзалу Кривого Рогу на відправлення потяга чекають школярі. Попереду у них - захоплива подорож до Карпат.
Єгор Пивовар – школяр:
Від поїздки хочу дуже багато гарних вражень і знайти друзів.
Євгеній – школяр:
Я хочу получити максимум задоволень та добре повеселитися там. Подишати свіжим воздухом.
Свіже повітря, максимум позитивних вражень та численні екскурсії, а ще тиша і спокій Карпат. Діти з Кривого Рогу відпочиватимуть у дитячому санаторії у Яремчі.
Єгор Семюк – школяр:
Мой друг туда ездил и он говорил, что там круто, что там горы.
Не менше від дітей радіють і їхні батьки. Кажуть, діти вже не з книжок знають, що таке війна. І поїздка туди, де не чути звуків вибухів - саме на часі.
Інна Семюк - мати школяра:
Поїздка така незвичайна, неочікувана, я не знала, що вона буде, але вона дуже необхідна в такий час в нашій країні. Що наша воєнна адміністрація знайшла можливості оздоровити дітей.
Комунальні дитячі табори Кривого Рогу через військову агресію росії цього року свою роботу так і не розпочнуть. Тому місцеві чиновники вирішили домовитися із керівництвом санаторію про співпрацю. Для дітей цей відпочинок - безкоштовний. До того ж кожен день вже розписаний погодинно.
Тетяна Кріпак - директор Криворізького міського департаменту освіти та науки:
Діти пів дня будуть проходити оздоровлення, будуть проходити процедури, лікувальний масаж, а друга половина дня в них повинна бути чимось завантажена.
Скільки груп малечі вдасться відправити на оздоровлення в Карпати, сьогодні сказати складно. Утім у військовій адміністрації запевнили: подібна оздоровча програма триватиме усе літо.
по темі
Рятувальники, прикордонники та правоохоронці області запросили малечу, щоб відволікти, підтримати і показати - їх боронять герої, тож боятися нема чого. Дитячі переживання і мрії - послухайте!
Івент для малюків, які через війну опинились із мамами далеко від домівки. Дітей розважали вікторинами, пригощали цукерками. Як віддячили за це маленькі українці, бачила Світлана Прокопчук.
Повітряні кульки, квіти, вечірні сукні, вишиванки, підбори, та макіяж. Це свято останнього дзвоника та випускний для одинадцятикласників - переселенців.
Серед важкопоранених - трирічний Денис із села на Харківщині. Його нині рятують у Дніпрі. Лікарі кажуть - у хлопчика посічене осколками усе тіло.
Аби підтримати втомлених людей, які застрягли у Василівці, хлопчик грав для них на саксофоні. Із 13-річним віртуозом познайомилася і наша Інна Гогой.