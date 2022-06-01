Діти з Кривого Рогу відпочиватимуть у дитячому санаторії у Яремчі.

Літній відпочинок не скасовується. У переддень Дня захисту дітей з Кривого Рогу до Карпат поїхали школярі на відпочинок. У дитячому санаторії у місті Яремче на них чекає оздоровча програма, а ще численні екскурсії. Чого очікують діти від поїздки розпитала Олена Мендалюк.

На платформі залізничного вокзалу Кривого Рогу на відправлення потяга чекають школярі. Попереду у них - захоплива подорож до Карпат.

Єгор Пивовар – школяр:

Від поїздки хочу дуже багато гарних вражень і знайти друзів.

Євгеній – школяр:

Я хочу получити максимум задоволень та добре повеселитися там. Подишати свіжим воздухом.

Свіже повітря, максимум позитивних вражень та численні екскурсії, а ще тиша і спокій Карпат. Діти з Кривого Рогу відпочиватимуть у дитячому санаторії у Яремчі.

Єгор Семюк – школяр:

Мой друг туда ездил и он говорил, что там круто, что там горы.

Не менше від дітей радіють і їхні батьки. Кажуть, діти вже не з книжок знають, що таке війна. І поїздка туди, де не чути звуків вибухів - саме на часі.

Інна Семюк - мати школяра:

Поїздка така незвичайна, неочікувана, я не знала, що вона буде, але вона дуже необхідна в такий час в нашій країні. Що наша воєнна адміністрація знайшла можливості оздоровити дітей.

Комунальні дитячі табори Кривого Рогу через військову агресію росії цього року свою роботу так і не розпочнуть. Тому місцеві чиновники вирішили домовитися із керівництвом санаторію про співпрацю. Для дітей цей відпочинок - безкоштовний. До того ж кожен день вже розписаний погодинно.

Тетяна Кріпак - директор Криворізького міського департаменту освіти та науки:

Діти пів дня будуть проходити оздоровлення, будуть проходити процедури, лікувальний масаж, а друга половина дня в них повинна бути чимось завантажена.

Скільки груп малечі вдасться відправити на оздоровлення в Карпати, сьогодні сказати складно. Утім у військовій адміністрації запевнили: подібна оздоровча програма триватиме усе літо.