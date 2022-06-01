Президент Литви попередив про наслідки відмови від газового ембарго [ Редагувати ]
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що крім нафтового ембарго, Європа має відмовитись і російського газу. Оскільки захищаючи Україну від агресії рф, запровадженням санкцій "Європа захищається сама". Про це він сказав у відповідь на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера про "неможливість" газового ембарго для сьомого пакету санкцій ЄС проти росії, пише Delfi.
Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій,- ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату. А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи, почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій.
За його словами, росія також "намагається продавити" наратив, що продовольча світова криза може виникнути не через її війну проти України, а нібито через санкції ЄС.
Наш борг - дуже чітко все розставити по місцях. Те, що відбувається - пряме наслідок війни, все інше - похідні. Європа, вводячи санкції, захищає Україну і захищається сама. Ось реальність.
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