Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що крім нафтового ембарго, Європа має відмовитись і російського газу. Оскільки захищаючи Україну від агресії рф, запровадженням санкцій "Європа захищається сама". Про це він сказав у відповідь на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера про "неможливість" газового ембарго для сьомого пакету санкцій ЄС проти росії, пише Delfi.

Ми повинні продовжувати стискати це кільце (санкцій,- ред.), за допомогою якого ми сподіваємося досягти певного результату. А результат цей - щоб російське суспільство, а насамперед олігархи, почали відчувати наслідки своїх безвідповідальних дій.

За його словами, росія також "намагається продавити" наратив, що продовольча світова криза може виникнути не через її війну проти України, а нібито через санкції ЄС.