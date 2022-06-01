Президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Сьогодні я оголошую про великий новий пакет військової допомоги, щоб надати своєчасну та дуже потрібну підтримку українській армії... Цей новий пакет дасть українцям нові можливості та сучасне озброєння, зокрема системи HIMARS та боєприпаси для них.

Раніше 1 червня, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Україні відправлять новий пакет озброєння на $700 млн, у тому числі РСЗВ. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.

Як повідомляли "Подробиці", американське керівництво розглядає можливість передати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.

РСЗВ, оснащені цим типом боєприпасів, удвічі перевищують за далекобійністю 155-міліметрові гаубиці М-777, які США раніше поставили Україні.

Дальність російської та західної артилерії й РСЗВ