Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю понад 40 миль (близько 65 кілометрів). Про це повідомляє WSJ.

Видання з посиланням на джерела в адміністрації Байдена зазначає, що Київ запросив зброю більшої дальності для ураження російських цілей. Керовані РСЗВ в цьому випадку мають дальність ураження цілей приблизно в два рази більше, ніж у гаубиць M777, які були відправлені раніше.

Мета відправки керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України на Донбасі, не дозволяючи вести вогонь по російській території.

При цьому видання зазначає, що поставляються ракети мають набагато меншу дальність дії, ніж армійська тактична система, здатна бити на 300 кілометрів. Очікується, що вони можуть прибути до України протягом декількох тижнів, навчання військових займе не менше 10 днів. Ракети будуть запускатися з колісної установки, яка називається High Mobility Artillery Rocket System (HMARS).

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про своє рішення на цьому тижні.