Польща припиняє виплату допомоги українським біженцям [ Редагувати ]
З 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців. Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Допомога в розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.
Представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер сказав:
Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися.
При цьому він додав, що будуть і винятки. Пільги будуть розширені "людям з інвалідністю, вагітним жінкам і багатодітним".
Уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував допомогу на перші 60 днів.
Як заявив виданню високопоставлений політик з правлячої партії "Право і справедливість", багато українців шукають роботу і знаходять.
Ми хочемо стимулювати інших до активності. Чотири місяці повного захисту - це, на наш погляд, достатній термін.
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