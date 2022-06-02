З 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Допомога в розмірі 40 злотих (близько 320 гривень) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку російського вторгнення в Україну.

Представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер сказав:

Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися.

При цьому він додав, що будуть і винятки. Пільги будуть розширені "людям з інвалідністю, вагітним жінкам і багатодітним".

Уряд Польщі в спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував допомогу на перші 60 днів.

Як заявив виданню високопоставлений політик з правлячої партії "Право і справедливість", багато українців шукають роботу і знаходять.