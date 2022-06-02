Увечері 1 червня війська росії атакували Львівську область чотирма ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря. Подробиці ударів повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він уточнив, що в період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів було завдано по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах.

Влучили чотири крилаті ракети ворога... Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці Львівської залізниці працюють над відновленням сполучення.

У результаті атаки поранено п'ятьох людей - троє в Стрийському районі і двоє - у Самбірському.