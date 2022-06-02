Ракетний удар по Львівській області: подробиці обстрілу [ Редагувати ]
Увечері 1 червня війська росії атакували Львівську область чотирма ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря. Подробиці ударів повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він уточнив, що в період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів було завдано по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах.
Влучили чотири крилаті ракети ворога... Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці Львівської залізниці працюють над відновленням сполучення.
У результаті атаки поранено п'ятьох людей - троє в Стрийському районі і двоє - у Самбірському.
Чотири людини у стані середньої тяжкості. Вони перебувають у лікарнях області. Загиблих, на щастя, немає.
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