Мити автівки задля ЗСУ. Зібрати гроші на турнікети для українських військових на передовій в такий спосіб узявся чернець зі Львова. Кровоспинні турнікети неодноразово рятували життя солдатам в разі важких поранень. Про допомогу з тилу, розкаже Христина Гашенко.

Помию лобове скло як можна, добре?

Відро з водою і швабра. Отець Ян Віаней у рясі приступає до роботи.

Я радий, що можу допомогти людині, котра за мене або для мене на сході нашої країни наражає життя, для того, щоб я міг спати спокійно.

Миючи вікна отець збирає гроші на турнікети. Купити джгути для бійців на передову священника попросив місцевий волонтер.

Ян Віанней, монах:

Два тижні назад прийшов знайомий з міста і просив в мене аптечку, що їх друг знайомий буде виїжджати на схід, і каже: "одна людина має аптечки, але немає джгутів". Ну і думка зародилася, що зробити, щоб джути закупити.

Мити вікна в автівках на автозаправках спочатку було не звично, і навіть трохи соромно, розповідає монах. Але заради доброї справи - ідею не покинув.

Ян Віанней, монах:

Встидно завжди є, але мета є дуже добра, дуже добра. Є місія зробити це. Так, як, воєнний котрий на сході має страх. Страх також є в моєму серцю, буду завтра жити чи ні.

На добру справу водії жертвують гроші. Натомість отець їм дарує синьо-жовті стрічки та благословляє.

Роман, водій:

Ідея дуже хороша. Треба допомагати всім нашим хлопцям любими способами.

Турнікети для зупинки кровотечі українські військові на передовій не всі мають, розповідає Андрій.

Андрій, військовослужбовець:

Якщо на аптечку медичну, то треба турнікети, бо там в багатьох не йде. Йде якщо нам дають в частині. Наприклад, добровольці то там не йдуть. Там йдуть убезболюючі, а турнікети то з ними дефіцит.

Андрій, у 2018 році із зони ООС вивозив поранених. Розповідає, ці джгути врятували не одне життя.

Андрій, військовослужбовець:

Він зніме кровоточивість, і закім підійдуть, до військовослужбовця підбіжать, щоб надати першу допомогу, щоб він не стік кров'ю. Людина, на руці чи на нозі. На потязі 5-10 хв можна спасти життя людині.

Така допомога на передовій неабияк потрібна, розповідає волонтер Мар'ян. Він тільки повернувся із Харківщини, де російські окупанти безупинно обстрілюють мирне населення та позиції українських захисників.

Мар'ян, волонтер:

Було закуплено багато дороговартісних речей, які в один день згоріли та зараз ми повинні відновлювати це все, знов закуплять тому такі акції я вважаю саме важливі в такий час.

Отець Ян уже з поміж десятка варіантів турнікетів вибрав одні з кращих і не дорогих.

Ян Віанней, монах:

До вибору є всякі різні турнікети вони приблизно коштують вісім євро. Певірені, в розмові з лікарем котрий складає аптечки. Надіюся будуть служити, але ліпше, щоб їх не вживати, щоб нога цілі, здорова, вернутися додому. Це було б найкраще!

Після миття автівок отець повертається до свого звичного життя. До церкви. У цьому храмі він служить вже вісім років.

Будь ласка, заходимо в наш храм. Тут відбувається богослужіння.

Між богослужіннями отець Ян зустрічається із людьми, які постраждали через війну. Таких тут чимало…

Ян Віанней, монах:

Приїхали дві жінки, біля Києва жили, не буду казати де, і от пів години плакали й говорили, що пережили. Коли треба будо тікати через міст, голова мала бути вниз спущена, руки до верху - велике приниження, як для людини.

Часто про молитву просять військові.

Ян Віанней, монах:

Я до нього кричу: "будемо за вас молитися". Він вертається і каже: "а ми будемо вас захищати!". Це велике враження зробило "захищати", для того, щоб я міг жити, щоб я міг спати, щоб я міг працювати, щоб я міг молитися.

Отець Ян назбирав грошей вже на сотню турнікетів. В планах ще 400.