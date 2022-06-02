Школярка з Кривого Рогу створює обереги для захисників України [ Редагувати ]
Вишитий захист. 16-річна школярка з Кривого Рогу створює для українських бійців на передовій обереги-нашивки. Як вони виглядають та який візерунок має оберігати найсильніше - дізнався наш кореспондент Артур Терещенко.
Дорогий захисник! Нехай цей оберіг тебе захищає від ворожої зброї! Повертайся додому живим і неушкодженим, з перемогою! Слава Україні!
16-річна Ксенія Біденко читає вишите власноруч звернення до наших воїнів. Створювати обереги школярку надихнула її наставниця - і вчителька історії.
Лариса Лехан, майстриня з народної вишивки:
Я свою діяльність називаю культурно-освітній фронт. І він не менш важливий, аніж той фронт, який у нас на передовій, тому що ми повинні виховувати у дітей любов до України, і відповідальність, і почуття гідності, що ми Українці.
У вишивальній традиції наших предків найбільш сильним обереговим візерунком вважається восьмипелюсткова материнська зірка із хрещатим хрестом. Цю унікальну техніку16-річна Ксенія опанувала за кілька тижнів.
Ксенія Біденко, юна майстриня з вишивки:
Будь-яка людина, навіть якщо вона не зможе воювати або йти на фронт, вона може хоч якось допомогти нашим хлопцям, які нас захищають. У вільний час я займаюсь цим вишиванням, не завжди, але намагаюсь.
Ксенія робить оберегові нашивки для військової форми.
Лариса Лехан, майстриня з народної вишивки:
Можливо, ці обереги не зовсім ідеальні, але вони від щирого серця. І власне це приклад того, як молодь може допомагати наближати перемогу.
Микола Куделя боронить нашу батьківщину на Херсонському напрямку. Оберіг-нашивку одразу прикладає до грудей.
Дякую Вам… слава Україні, - Героям слава, - Слава нації, - Смерть ворогам…
Ще дванадцять створених дівчиною оберегів Микола привезе побратимам на передову. Зізнається, що така національна символіка близька кожному патріотові.
Микола Куделя, військовослужбовець ЗСУ:
Прапор, він блакитно-жовтий. Шикарно виглядає. Буде я думаю, мабуть, десь отут біля серця. Обереги для нас - це як символ. Те, що люди нас підтримують, ті що певно про нас хвилюються, роблять для нас все, що можуть і з такими оберегами перемога буде тільки за нами.
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