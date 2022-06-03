Білоруські військові отримували наказ про напад на Україну - Тихановська (відео) [ Редагувати ]
Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україну, але вище військове командування його загальмувало. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська це під час розмови з Марком Фейгіним.
Опозиціонерка розповіла, що військове командування Білорусі отримувало наказ про наступ на Україну. Однак офіцери чітко розуміли, що військо деморалізоване та не бажає приєднуватися до росіян у цій кривавій війні.
Такой приказ был отдан режимом. Но высшие офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И просто это приказ не был спущен дальше.
Раніше Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. 3 червня колона білоруської військової техніки підійшла до кордону з Волинською областю.
Нагадаємо, що Лукашенко доручив створити в Білорусі "народне ополчення".
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