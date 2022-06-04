Президент ПАРЄ Тіні Кокс в черговий раз закликав російську федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати", - зазначив глава ПАРЄ.

Він також підкреслив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.

"Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, коли це буде продовжуватися, буде являти собою новий злочин проти народу і держави, а також проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, та восторжествує справедливість!", - додав Кокс.