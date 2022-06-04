Мародерство та зґвалтування, а також збройні розбирання між своїми стали звичним явищем у російській армії. Про це свідчить розмова окупанта, яку вдалося перехопити ГУР.

У нас третя рота піхоти - 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє.

Розвідники додають, що масове мародерство стало звичним явищем. А в сусідньому селі окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Крім того, їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. Коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами.